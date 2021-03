DJ Roche erreicht Ziele in klinischer Studie mit Tecentriq

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche Holding AG hat in einer klinischen Studie mit dem Antikörper Tecentriq bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs das wichtigste Ziel erreicht. Behandelte Patienten blieben nach einer Operation und Chemotherapie statistisch signifikant häufiger am Leben als unbehandelte, wie das Unternehmen mitteilte. Tecentriq wird schon in fünf Indikationen bei verschiedenen Formen von Lungenkrebs weltweit eingesetzt.

March 22, 2021

