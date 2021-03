Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Etwas gedämpfter dürfte die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Woche sein. Die Vorgaben von den Überseebörsen zeichnen ein gemischtes Bild. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,14 Prozent tiefer auf 14 601 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd am Donnerstag mit 14 804 Punten gekrönt, danach verließ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...