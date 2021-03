DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Unter dem Eindruck rasch steigender Infektionszahlen beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Montag (14.00 Uhr) über die nächsten Schritte in der Corona-Politik. Schon vorab zeichnete sich eine abermalige Verlängerung der Lockdown-Maßnahmen bis über Ostern ab. In der Runde dürfte auch darüber beraten werden, ob die erst vor zwei Wochen erfolgten leichten Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssen.

Mit Blick auf die nahenden Osterferien wollen es mehrere Bundesländer den Bürgern allerdings ermöglichen, unter strengen Schutzvorkehrungen zumindest im eigenen Land Urlaub zu machen. Als offen gilt die Frage, wie es mit dem Präsenzunterricht in Schulen und mit den Kitas weitergeht. Die letzte Bund-Länder-Runde hatte Anfang März die Öffnungsbeschlüsse mit einer Notbremse versehen - sie soll greifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 steigt. Diese Marke überschritt der Inzidenzwert an Wochenende bundesweit.

Das Kanzleramt will den Corona-Lockdown über Ostern hinweg bis zum 18. April verlängern und die Lockerungs-Notbremse in Regionen mit besonders vielen Neuinfektionen konsequent umsetzen. Dies geht aus einem Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Spitzengespräche am Montag hervor, der AFP am Sonntag vorlag. Für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 stellt die Vorlage zusätzliche Einschränkungen in Aussicht - etwa nächtliche Ausgangssperren oder die Schließung von Schulen und Kitas.

TAGESTHEMA II

Siemens-Ausgliederung Siemens Energy steigt am Montag nur ein halbes Jahr nach dem Börsenstart in den DAX auf. Siemens hatte sich 2020 von der Mehrheit an ihrer margenschwachen Energietechnik getrennt. Weichen müssen Beiersdorf. Der Konsumgüterkonzern steigt in den MDAX der 60 mittelgroßen Werte ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Traton SE, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Post AG, PK (virtuell) zu "Neuer Nachhaltigkeitsfahrplan"

INDEX-ÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden ab Montag zu Handelsbeginn wirksam:

+ DAX AUFNAHME - Siemens Energy HERAUSNAHME - Beiersdorf + MDAX AUFNAHME - Beiersdorf - Encavis - Nordex - Porsche HERAUSNAHME - Aareal Bank - Metro - Osram - Siemens Energy + TecDAX AUFNAHME - SMA Solar HERAUSNAHME - New Work + SDAX AUFNAHME - Leoni - Suess Microtec - Aareal Bank - Metro - Osram - SGL Carbon HERAUSNAHME - Hornbach Baumarkt - SNP - CropEnergies - Nordex - Encavis - Deutsche Beteiligungs AG + EURO-STOXX-50 AUFNAHME - Infineon HERAUSNAHME - Nokia + FTSE-100 AUFNAHME - Weir Group HERAUSNAHME - Pennon Group + ATX AUFNAHME - EVN HERAUSNAHME - Telekom Austria

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2040 im Gesamtvolumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.909,00 0,07 Nasdaq-100-Indikation 12.924,00 0,66 Nikkei-225 29.174,15 -2,07 Schanghai-Composite 3.435,39 0,90 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.621,00 -1,05 DAX-Future 14.640,00 -0,46 XDAX 14.626,71 -0,48 MDAX 31.622,55 -1,10 TecDAX 3.372,76 -0,80 EuroStoxx50 3.837,02 -0,79 Stoxx50 3.276,68 -0,61 Dow-Jones 32.627,97 -0,71 S&P-500-Index 3.913,10 -0,06 Nasdaq-Comp. 13.215,24 0,76 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,09% +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Montag vor Börsenbeginn. Der DAX wird ein paar Punkte im Plus bei 14.640 Punkten erwartet. Am Anleihenmarkt kommen die Renditen am Morgen etwas zurück, und der Euro wird weiterhin knapp unter der Marke von 1,19 Dollar gehandelt. "Nach den 1.200 Punkten Plus in der jüngsten Rally ist eine kurze Konsolidierung unterhalb der jüngsten Rekorde wahrscheinlich", so ein Marktteilnehmer. Die Konsolidierung dürfte aber auf hohem Niveau flach verlaufen, meint er. Im Blick steht zunächst der Corona-Gipfel am Nachmittag.

Rückblick: Leichter - Am Freitag setzten nach der jüngsten Rally Gewinnmitnahmen ein. Der erneute Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen in Richtung Jahreshochs drückte etwas. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann die steigende Rendite eine Korrektur an den Gesamtbörsen auslösen werde, hieß es im Handel. Sorgen beim Thema Corona machte der neuerliche Lockdown in Frankreich. Auch aus Deutschland wurden regionale Lockdowns berichtet. Dem steht gegenüber, dass der Impfstoff von Astrazeneca in Europa wieder eingesetzt werden kann. Der große Verfall verlief ruhig. Verkauft wurden unter anderem Rohstoffaktien, Auto- und Bankenaktien. Gesucht waren defensive Titel aus den Bereichen Versorger und vereinzelt Pharma. Für Telecom Italia ging es 7,4 Prozent abwärts. Belastend wirkten Unsicherheiten hinsichtlich des geplanten nationalen Breitbandnetzes, das aus der Fusion verschiedener Einzelnetze entstehen soll.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Teamviewer reagierten mit einem Minus von 12,4 Prozent auf eine Gewinnwarnung. Diese stand im Zusammenhang mit erhöhten Marketingausgaben in Folge des Sponsoring-Vertrags mit Manchester United. Bei den Autotiteln ging es nach der Rally für BMW um 4,2 Prozent nach unten und für Daimler um 0,7 Prozent, VW-Vorzüge fielen um 0,7 Prozent, die zuletzt besonders stark gestiegenen Stammaktien kamen 14,2 Prozent zurück. Tagesgewinner im DAX waren Delivery Hero mit Aufschlägen von 4,5 Prozent - die Aktie war zuletzt gefallen. Adidas fielen nach schwachen Vorlagen von Nike um 2,1 Prozent. Zyklische Titel wurden gemieden: So verloren BASF 3,6 Prozent oder Covestro 5,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Porsche wurden 3,3 Prozent höher gestellt. "Nach der jüngsten Rally von Volkswagen dürfte die Aktie Nachholbedarf gehabt haben", so die Vermutung eines Händlers. Paion wurden dagegen nach der Ankündigung einer üppigen Kapitalerhöhung 11 Prozent tiefer gestellt - zwischenzeitlich hatte der Abschlag der Aktie des Spezialpharma-Unternehmens sogar 16 Prozent betragen. Nach einer Finanzierungszusage durch die Hauptaktionärin wurden Heidelberg Pharma 9 Prozent fester getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Steigende Rentenrenditen und deutliche Abschläge im Bankensektor haben die Wall Street gebremst. Sorge bereitete zudem die Verschärfung des Tonfalls zwischen den USA und China. Die Beziehungen dürften sich genauso angespannt entwickeln wie unter der vorherigen US-Regierung, hieß es. Der Bankenindex büßte 1,6 Prozent ein und stellte das Schlusslicht. Die Fed ließ eine für große Banken günstige Bilanzierungsregel bei sicheren Vermögenswerten wie Staatsanleihen auslaufen. Im Dow fielen Visa, JPM, Goldman Sachs und American Express um bis zu 6,2 Prozent. Nike gaben 4 Prozent ab. Der Sportartikelhersteller hatte die Erwartungen verfehlt. Dagegen glänzte Fedex (+6,1%) mit einem kräftigen Gewinnanstieg. Amazon stiegen um 1,6 Prozent. Als Exklusivpartner für die Spiele am Donnerstagabend hat die NFL mit Amazon einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Extra Space Storage sanken um 4,4 Prozent. Der Immobilienfonds emittiert weitere Aktien.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg nach dem 14-Monatshoch des Vortages um etwas mehr als einen Basispunkt auf 1,72 Prozent. Der Markt preise weiter höhere Inflationserwartungen ein, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr,17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1892 +0,06% 1,1885 1,1902 -2,6% EUR/JPY 129,33 -0,06% 129,41 129,58 +2,6% EUR/CHF 1,1060 +0,09% 1,1050 1,1074 +2,3% EUR/GBP 0,8582 -0,07% 0,8588 0,8582 -3,9% USD/JPY 108,76 -0,12% 108,88 108,87 +5,3% GBP/USD 1,3858 +0,14% 1,3839 1,3872 +1,4% USD/CNH 6,5080 -0,08% 6,5134 6,5110 +0,1% Bitcoin BTC/USD 57.776,72 0,163 57.682,50 58.817,34 +98,9%

