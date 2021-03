Die vier Ringe standen einst für den zweitgrößten Autokonzern in Deutschland. Allerdings kamen die Fahrzeuge damals nicht aus Bayern, sondern aus Sachsen. Mit dem kompakten Elektro-SUV Q4 kehrt Audi nun an seine Wurzeln zurück. Vor gut 110 Jahren hat in Zwickau der erste Audi das Licht der Welt erblickt - nun kehrt das Unternehmen an seinen Ursprungsort zurück. Diese Woche startet in der Fabrik von Volkswagen Sachsen die Produktion des Q4 E-Tron, im Sommer soll mit dem Q4 Sportback ein weiteres Audi-Modell hinzukommen. "Zwickau und die Marke Audi verbindet eine lange Tradition", sagt Produktionsvorstand Peter Kössler. ...

