Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Deutschland auf eine Verlängerung des Lockdowns bis weit nach Ostern einstellen. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde am Montag nennt als Datum dafür den 18. April. Corona-Profiteure stehen an der Börse im Fokus.Unter dem Druck immer höherer Corona-Infektionszahlen schwinden die Hoffnungen auf größere weitere Öffnungen zur Osterzeit. Vor erneuten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...