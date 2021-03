Köln (ots) - Zum Staffelfinale schlägt die Küchenmaschine noch einmal richtig zu: Mit 10,5 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer konnte "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer am Sonntagabend um 20:15 Uhr starke Marktanteile erzielen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stellte die "Best Friends Edtion" mit Tim Raue und Alexander Herrmann sogar einen Staffelbestwert für die Koch-Competition auf: 14,3 Prozent schalteten ein. Insgesamt sahen das Special, in dem jeweils zwei Freunde und geschätzte Kollegen im direkten Wettbewerb gegeneinander antreten, 1,99 Mio. Zuschauer. Als erstes ging es für Tim Mälzer und Tim Raue nach Wachenroth, in die fränkische Heimat von Alexander Herrmann. Tim Raue und Alexander Herrmann wurden im Darmstädter Hundertwasserhaus mit der Box überrascht. Im letzten Duell hat Aufgabensteller Tim Raue die beiden Kontrahenten Tim Mälzer und Alexander Herrmann zu niemand geringerem als The Duc Ngo geschickt.Staffel 6 von "Kitchen Impossible" erzielte im Durschnitt Marktanteile von 10,0 Prozent (14- bis 49-Jährige) und sogar 12,9 Prozent (14- bis 59-Jährige) - und war damit so erfolgreich wie noch nie! Im Schnitt sahen in den letzten Wochen 1,96 Mio. Zuschauer, wie Tim Mälzer und seinen Kontrahenten die Herausforderungen an fremden Herden meistern. Und schon jetzt ist klar: VOX schickt den Hamburger Spitzenkoch und seine Gegner auf neue kulinarische Reisen!Bereits im Vorfeld erreichten andere VOX-Formate starke Quoten: "auto mobil" sahen 8,1 Prozent (14- bis 59-Jährige), "Die Autodoktoren" schalteten 9,4 Prozent (14- bis 59-Jährige) und 10,4 Prozent (14- bis 49-Jährige) ein. "Ab ins Beet" kam auf starke Marktanteile von 8,1 Prozent (14- bis 59-Jährige) und 9,3 Prozent (14- bis 49-Jährige). "Prominent!" erreichte dann im Anschluss 8,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen.Insgesamt erreichte VOX einen starken Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer sowie 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Wer die gestrige Folge von "Kitchen Impossible", verpasst hat, kann sie nach TV-Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW anschauen. Alle Video-Highlights finden die Zuschauer auch bei VOX.de."Kitchen Impossible" - jetzt im Stream auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/kitchen-impossible-7887/2021-02)Quelle: Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 22.03.2021Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas Fauteck, Telefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionAnna Thoma, Telefon: 0221-456 74279Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4869724