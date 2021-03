Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir schauen auf die Markttendenz nach dem großen Verfallstag. Wir werfen einen Blick auf die ARK-ETFs und auf ein neues KI-Produkt bei FACEBOOK. Außerdem im Fokus: GK SOFTWARE und BAIDU.

Am Freitag war der erste große Verfallstag des Jahres an den Börsen. Optionen und Futures werden an dem Tag abgerechnet und viele Interessen treffen bei hohem Handelsvolumen aufeinander. Die Tagestendenz überlagert am großen Hexensabbat oft die mittelfristige Grundtendenz des Marktes. So war es auch am Freitag. Die Wall Street tendierte uneinheitlich, während der DAX über ein Prozent nachgab. Auf Wochensicht war es für das deutsche Börsenbarometer dennoch eine erfolgreiche Handelswoche. Die positive Grundtendenz setzt sich auch heute früh wieder durch. Der DAX eröffnete die Sitzung mit einem kleinen Abschlag und drehte im Laufe der ersten Handelsstunde in die Gewinnzone.

Die Zinserwartung in den USA ist auch letzte Woche weiter gestiegen. Die Renditen der T-Bonds (10-jährige US-Staatsanleihen) verfehlten am Freitag nur knapp das Niveau von 1,8 %. Das Umfeld für hoch bewertete Geschäftsmodelle bleibt damit unter Druck. Davon gibt es unter den Technologieaktien immer noch viele. Ein Beispiel sind die 2020 so erfolgreichen ARK-ETFs. Deren Managerin Cathie Wood war 2020 mit ARK INVEST und ihrem ARK INNOVATION ETF mit 150 % Plus der Star an der Wall Street. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, die Fonds stellen für den Technologiesektor ein Risiko dar.

