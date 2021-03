Nach langem Zaudern machen die deutschen Autobauer endlich Ernst in Sachen Elektromobilität (s.?"Unsere Meinung" auf S.?1). An der Börse fahren sie allen davon. Höchste Zeit, unsere Einschätzungen zu den heimischen Herstellern zu aktualisieren und die Stopps nachzuziehen.VW ist nicht mehr nur der weltweit größte Autobauer, sondern nun auch das wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands. In der vergangenen Handelswoche überholte es SAP. Allein im März legten die VW-Vorzüge (274,00 Euro; DE0007664039) in der Spitze 46% zu! Zum Wochenschluss sorgten Gewinnmitnahmen jedoch für eine 10%-Korrektur. Nichtsdestotrotz bietet der Branchenprimus weiter Kurschancen. Neu-CFO Arno Antlitz will schnellstmöglich eine EBIT-Rendite zwischen 7 und 8% (2020: von 6,7 auf 4,3% gefallen) erreichen. Wir halten das ab 2022 für realistisch. Bis 2023 will er zudem die Fixkosten um 5% (rd. 2 Mrd. Euro) und die Materialkosten um 7% senken. Die Elektro-Offensive steht indes schon in diesem Jahr an: 1 Mio. Stromer sollen ausgeliefert werden. Bis 2025 will der Konzern Elektro-Weltmarktführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...