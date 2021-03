Dublin/Hamburg (ots) - Eurofins Technologies gibt den Launch ihres GSD NovaType II bekannt, ihrem verbesserten RT-PCR Kit für die Identifizierung von Mutationen, die mit den SARS-CoV-2 VOCs assoziiert werden.Der erste GSD NovaType RT-PCR-Kit wurde im Februar 2021 auf den Markt gebracht. Dieser Test führte umgehend zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden; Varianten bei mehr als 100.000 Covid-positiven Patienten in ganz Europa konnten erkannt werden. Der neue GSD NovaType II-Kit kann nun auch die Mutationen N501Y und E484K, die den meisten VOCs gemeinsam sind, sowie die K417N (spezifisch für B.1.351, die erstmals in Südafrika identifiziert wurde) mit einer hohen Sensitivität nachweisen.Der GSD NovaType II Kit liefert Ergebnisse in weniger als zwei Stunden. Der Test ist daher gut geeignet, um ein zeitnahes Screening zu ermöglichen und die Sequenzierkapazitäten für den Einsatz in epidemiologischen Studien zu entlasten.Ein schnell durchgeführtes Screening ist bei diesen neu auftretenden Varianten entscheidend, um die Pandemie einzudämmen. Das ist darin begründet, dass diese Varianten sich möglicherweise leichter ausbreiten, schwerere Erkrankungen verursachen oder die körpereigene Immunantwort auch nach einer Impfung umgehen können. Labore können den GSD NovaTpye II SARS-CoV-2 Kit einsetzen, um genomische Mutationen aus Proben zu identifizieren, die bereits positiv auf SARS-CoV-2 RNA getestet wurden.Der GSD NovaType II SARS-CoV-2 Kit enthält spezifische Primer und Sonden für die Amplifikation und den gleichzeitigen Nachweis spezifischer RNA-Sequenzen, die bestimmte SARS-CoV-2 S-Genvarianten repräsentieren. Es wird im ready-to-use-Format mit einer optionalen Interpretationssoftware geliefert. Der Test wurde auf den AriaMxTM und AriaDxTM qPCR Plattformen von Agilent Technologies validiert. Zeitnah wird die Validierung auf weiteren Thermocyclern folgen. Der Test ist derzeit nur zu wissenschaftlichen Zwecken (RUO) erhältlich, die CE-IVD Zulassung wird in Kürze erwartet.Eurofins Technologies ist führend in der Diagnostik von COVID-19 und überwacht kontinuierlich das Auftreten neuer, bedenklicher SARS-CoV-2-Varianten, um so zeitnah neue Produkte entwickeln zu können und den damit verbundenen sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen gerecht zu werden.Weitere Informationen: https://www.eurofins-technologies.comÜber Eurofins Technologies - ein schnell wachsender Anbieter diagnostischer Technologien im Bereich Immunoassays und molekularer NachweisverfahrenAufbauend auf der Erfahrung und wissenschaftlichen Exzellenz der Eurofins-Gruppe ist Eurofins Technologies ein schnell wachsender globaler Anbieter von diagnostischen Technologien und branchenführenden ELISA-basierten Instrumenten im Bereich bioanalytischer Tests für die Lebensmittel-, Futtermittel-, Umwelt-, Tiergesundheits- und klinischer Diagnostikindustrie.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Rodrigo Berlieir@eurofins.comPressekontakt:Pressestelle Eurofins Deutschlandc/o Industrie-Contact AG für ÖffentlichkeitsarbeitJonathan KlimkeTel. +40 40 899 666 32Jonathan.klimke@industrie-contact.comOriginal-Content von: Eurofins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152839/4869812