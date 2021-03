Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Woche richtet sich die Aufmerksamkeit im SSA-Segment vor allem auf die Emission der Europäischen Union zur Finanzierung des SURE-Programms, so die Analysten der Helaba.Geplant seien noch weitere 13 Mrd. EUR im ersten Quartal. Nachdem bisher nur einmal das zehnjährige Segment angesprochen worden sei, sollte dies für die neue Aktivität in Betracht gezogen werden, ebenso wie eine Aufstockung bei 20 Jahren. Aber auch kürzere Lauzeiten seien möglich, so Händler. Das Interesse an den EU-Papieren sei in der Vergangenheit sehr hoch gewesen und die 15-jährige Emission in der ersten Märzhälfte im Volumen von 9 Mrd. EUR sei mehr als 8-fach überzeichnet gewesen. Auch diesmal dürfte ein kräftiger Nachfrageüberhang vorhanden sein, weil insbesondere ESG-Ware weiterhin in Mode sei. ...

