DGAP-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nagarro SE: Vorläufige Ergebnisse 2020



22.03.2021 / 11:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



22. März 2021, Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200 | WKN: A3H220 | FRA: NA9) - Das Geschäft von Nagarro erholt sich weiter von der COVID-Pandemie. Auf Basis vorläufiger und noch nicht geprüfter Zahlen entspricht die Entwicklung des Unternehmens für 2020 der Prognose, die von der Allgeier SE in der Ad-hoc-Mitteilung am 10. November 2020 veröffentlicht wurde. Allgeier war bis zur Abspaltung die Muttergesellschaft der Nagarro. Nagarro bekräftigt die angestrebte organische Umsatzwachstumsrate für 2021 in der Größenordnung von 15 % und eine angestrebte organische Umsatzwachstumsrate mittelfristig in der Größenordnung von 20 %. Mittelfristig strebt Nagarro eine bereinigte EBITDA-Marge in der Größenordnung von 15 % an. Gemäß vorläufiger Zahlen erwirtschaftete Nagarro im Geschäftsjahr 2020: - Umsatz von rund 430,4 Mio. € (Vorjahr: 402,4 Mio. €) - Gross profit von rund 140,2 Mio. € (Vorjahr: 129,1 Mio. €) - Gross margin von rund 32,6 % (Vorjahr: 32,1 %) - Bereinigtes EBITDA von rund 76,2 Mio. € (Vorjahr: 57,7 Mio. €), wobei die größte Bereinigung in Höhe von 10,3 Mio. € Kosten im Zusammenhang mit der Abspaltung und dem Börsengang umfasst - EBITDA von rund 66,2 Mio. € (Vorjahr: 61,6 Mio. €) - EBIT von rund 44,5 Mio. € (Vorjahr: 42,4 Mio. €) Hinsichtlich des Wachstums der Nagarro Familie - zum Ende des Jahres 2020: - Die Anzahl der angestellten Fachkräfte betrug 8.666 (Vorjahr: 8.183) - Die Anzahl der angestellten Fachkräfte in der Softwareentwicklung betrug 7.829 (Vorjahr: 7.386) Der Geschäftsbericht 2020 der Nagarro SE wird am 30. April 2021 veröffentlicht und kann dann unter www.nagarro.com eingesehen werden. Vorläufige Zahlen in Mio. € Geschäftsjahr 2020 Geschäftsjahr 2019 Umsatz 430.4 402.4 Gross margin 32.6 % 32.1 % Bereinigtes EBITDA 76.2 57.7 EBITDA 66.2 61.6 EBIT 44.5 42.4

Hinweis: Dieses Dokument enthält vorläufige und noch nicht geprüfte Finanzzahlen sowie ergänzende Non-IFRS-Kennzahlen. Es enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Erwartungen des Managements darstellen, die auf Annahmen und Schätzungen beruhen, wobei die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen können. Hinweis: Dieses Dokument enthält vorläufige und noch nicht geprüfte Finanzzahlen sowie ergänzende Non-IFRS-Kennzahlen. Es enthält auch in die Zukunft gerichtete Aussagen, die Erwartungen des Managements darstellen, die auf Annahmen und Schätzungen beruhen, wobei die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen können. Kontakt:



Nagarro SE

Investor Relations

Einsteinstr. 172

81677 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@nagarro.com

Web: www.nagarro.com 22.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de