Die Media and Games Invest plc (MGI) will ihr eigenes Wachstum forcieren und hat hierfür beschlossen, verschiedene Optionen zur weiteren Finanzierung zu evaluieren. In diesem Zusammenhang wird sich die Investmentholding mit Fokus auf die Bereiche digitale Medien und Games auf die Finanzierung mittels Fremdkapital konzentrieren und peilt somit die Aufstockung der vorigen November begebenen Unternehmensanleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...