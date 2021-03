Seit gut zwei Jahren ist Finmatch jetzt am Markt - wie weit hat sich das B2B-Fintech inzwischen etabliert? Martin Hipp zeigt sich im Talk mit FINANCE-TV mit der bisherigen Entwicklung zufrieden, die vor allem im vergangenen Corona-Jahr deutlichen Auftrieb bekommen hat: "Wir konnten 2020 über 350 Millionen Euro an Finanzierungsvolumen abwickeln", so der Gründer und CEO. "Die Akzeptanz für Finanzierungsplattformen aus dem B2B-Bereich ist deutlich gewachsen." Warum das Fintech bei manchen Finanzierungsanfragen aber dennoch passen musste und was für eine Entwicklung Martin Hipp im laufenden Jahr erwartet - der FINANCE-TV -Talk.





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de