Köln (ots) - Acht sehr unterschiedliche Podcasts werden vom 29. März bis 1. April live aus dem WDR-Fernsehstudio in Köln-Bocklemünd gestreamtBeim 1LIVE Podcastfestival werden die normalerweise reinen Audiopodcasts in Videoformate umgesetzt, die Zuschauer*innen sind live dabei - via Stream bei YouTube, Facebook und 1live.de. "Das 1LIVE Podcastfestival ist thematisch sehr vielfältig. Wie divers die Podcastlandschaft bezogen auf Geschlecht, Herkunft, thematische Ausrichtung und sexuelle Orientierung ist, spiegelt sich im Festival wunderbar wieder", sagt Redakteurin Luisa Pfeiffenschneider.Beim Festival sind sowohl erfolgreiche Podcasts mit großer Reichweite vertreten, als auch ausgesuchte Newcomer*innen, denen das 1LIVE Podcastfestival eine Plattform bietet, in die oberen Chartplätze durchzustarten. Dort tummelt sich bereits der 1LIVE-Podcast "Bratwurst und Baklava" mit den Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar, und der True Crime Podcast "MORD AUF EX", in dem Linn Schütze und Leonie Bartsch beim Rotwein sehr erfolgreich über Serienmörder*innen und aufsehenerregende Kriminalfälle plaudern.Neben diesen Entertainment-Formaten treten beim Festival mehrere Podcasts auf, die sich mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzen. In der COSMO-Serie "Danke gut" trifft Miriam Davoudvandi Prominente aus der Popkultur, um mit ihnen über Depression und psychische Gesundheit zu sprechen. Mit "BBQ - Der Black Brown Queere Podcast" mischen sich Zuher Jazmati und Dominik Djialeu in aktuelle Debatten ein, damit BIPoC und queere Perspektiven in den deutschen Medien sichtbarer werden.An jedem Veranstaltungstag streamt 1LIVE zwei Shows:Montag, 29. März, 18.30Uhr: "BBQ - Der Black Brown Queere Podcast"Zuher Jazmati und Dominik Djialeu über Homosexualität, BIPoC-Lebenswelten und queere Perspektiven.Montag, 29. März, 20.00 Uhr: "Gefühlte Fakten"Die Comedy-Autoren Tarkan Bagci und Christian Huber sprechen über alles, worüber sich Witze machen lassen. Also: Alles.Dienstag 30. März, 18.30 Uhr: "1LIVE Dumm Gefragt"Fritz Schaefer stellt je zwei Gästen wirklich dumme Fragen, um Klischees und Vorurteile aufzubrechen.Dienstag 30. März, 20.00 Uhr: "MORD AUF EX"True-Crime-Podcast mit Linn Schütze und Leonie Bartsch.Mittwoch, 31. März, 18.30 Uhr: "Busenfreundin"Ricarda Hofmann spricht mit einem Gast, im reichweitenstärksten LGBTIQ-Podcast für Frauen, mit über 1,3 Millionen Abrufen seit dem Start.Mittwoch, 31. März, 20.00 Uhr: "1LIVE Bratwurst und Baklava"Arbeiterkind trifft Lehrersohn: Die Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer feiern den Gegensatz.Donnerstag, 1. April, 18.30 Uhr: "Realitäter*innen"Das HipHop DJ-Duo Gizem Adiyaman und Lúcia Luciano rückt Realitäten und Identitäten abseits des Mainstreams in den Fokus.Donnerstag, 1. April, 20.00 Uhr: "COSMO Danke, gut"Miriam Davoudvandis Podcast über Pop und Psyche.Weitere Infos gibt es auf 1live.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4870032