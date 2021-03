Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung am Markt für erstrangig unbesicherte Banktitel blieb zum Wochenschluss freundlich, so die Analysten der Helaba.Zwar habe sich der ITRAXX Senior Financials um wenige Basispunkte erhöht, die Konsolidierungsrange zwischen 55-57 Punkten sei aber intakt. Damit würden sich die Risikoprämien auf einem sehr niedrigen Niveau befinden. Das langsame Impftempo in Deutschland und steigende Infektionszahlen könnten einen erneuten Lockdown und damit möglicherweise höhere Kreditausfälle nach sich ziehen. Bisher hätten sich die Marktteilnehmer diesbezüglich recht gelassen gezeigt. Bei dem aktuellen niedrigen Niveau scheine das Potenzial für eine weitergehende, deutliche Reduzierung der Versicherungsprämien aber sehr begrenzt. ...

