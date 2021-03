DJ Ernesto Burzic ist neuer Head of Sales in der XOLARIS Gruppe - XOLARIS Gruppe hat mit Ernesto Burzic als Head of Sales ihr Management-Team verstärkt

Vaduz (pts020/22.03.2021/11:45) - Seit 1. März 2021 ist Ernesto Burzic als Head of Sales in der XOLARIS-Gruppe tätig. In dieser Position verantwortet er den internationalen Aufbau des Sales Teams für die Mandatsakquise und damit das weitere Wachstum und die Entwicklung der Gruppe.

"Ich bin sehr froh mit Herrn Burzic eine so erfahrene Persönlichkeit für die XOLARIS Gruppe gewonnen zu haben und bin mir sicher, dass wir mit ihm das weitere Wachstum der Gruppe erfolgreich umsetzen können", so Stefan Klaile, Geschäftsführer und Gründer der XOLARIS Gruppe.

"Die XOLARIS Gruppe ist mit ihren Internationalisierung - und Wachstumsplänen eine spannende Herausforderung für mich. Ich freue mich sehr über diese Chance und dass ich meine Erfahrungen einbringen kann, um die XOLARIS Gruppe in ihrem internationalen Wachstum zu unterstützen", sagt Ernesto Burzic.

Zur Person Ernesto Burzic Ernesto Burzic hat nach seiner kaufmännischen Ausbildung und Studienaufenthalt in den USA mehr als 25 Jahre internationale Erfahrungen bei diversen namhaften Fondsgesellschaften im Finanz- und Real Asset Bereich erworben, insbesondere in der Konzeption und Strukturierung von Fondsvehikeln und Master-KVG Lösungen für institutionelle Anleger. Zuletzt war er als Senior Sales Manager bei der BayernInvest tätig.

Zur XOLARIS Gruppe Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label - Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: "Investment Quality - Made with Passion."

Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.

Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren. http://www.xol-group.com

