Die Camper-Plattform vermietet Vans und vermittelt Stellplätze. Mit der Series-B-Finanzierung wollen die Münchner expandieren, doch die florierende Branche lockt auch andere an. Camping boomt: Von Rekordumsätzen im Jahr 2020 ist die Rede. Dass der Trend anhält, beweisen die Münchner, die Roadsurfer gründeten. Sie starteten 2016 mit einem Bankkredit und nebenberuflichen Engagement. In der Folge verdoppelte das Startup jedes Jahr die Anzahl der Campingmobile. Mit 25 VW-Bullis begann es seine Reise, nun besitzt es Filialen in acht Ländern und rund 2.500 Fahrzeuge. "Die ...

