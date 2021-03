Tesla-Chef Elon Musk hat am Wochenende auf die Vorwürfe aus China reagiert, die E-Autos könnten der Spionage dienen. Sollte das stimmen, würde Tesla dichtgemacht, so Musk. US-Medienberichten zufolge soll die chinesische Regierung Militärangehörigen, Staatsbediensteten und Mitarbeitern wichtiger Betriebe untersagt haben, mit Tesla-Autos zu fahren. In bestimmten Gebieten sollen die E-Autos zudem nicht mehr parken dürfen. Der Grund dafür: Nach einer Untersuchung von Sensoren und Kameras der Tesla-Fahrzeuge sei China zu der Überzeugung gelangt, dass mögliche Aufnahmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...