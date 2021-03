Die Wiener Börse hat am Montag zu Mittag weiterhin im Minus tendiert. Der heimische Leitindex ATX gab kurz vor 12 Uhr um 0,51 Prozent auf 3.109,35 Punkte nach. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,44 Prozent auf 1.581,72 Zähler.Die Analysten der Helaba strichen in ihrem morgendlichen Kommentar die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und den schleppenden Impffortschritt in Europa heraus. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...