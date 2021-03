DJ Vogel: Neuaufstellung Corporate Communications und Public Relations - Julia Oppelt wird Director Corporate Communications

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts024/22.03.2021/12:20) - Julia Oppelt (33), bisher Corporate Development Manager der Vogel Communications Group GmbH & Co. KG (VCG) am Standort Würzburg, übernimmt ab dem 1. April 2021 mit der Abteilung "Corporate Marketing" der VCG neue Aufgaben. Sie folgt damit auf Fabian Benkert (Director Corporate Marketing), der das Unternehmen zum 30. Juni 2021 auf eigenen Wunsch verlässt und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellt. In diesem Zuge werden die bisherigen Abteilungen "Corporate Marketing" inklusive der Medienmarke "marconomy" sowie "Corporate Communications" fortan in einem gemeinsamen Bereich aufgestellt. Als Director Corporate Communications verantwortet Julia Oppelt ab 1. April damit auch die interne Kommunikation der Unternehmensgruppe.

Dr. Gunther Schunk (54), bisher Director Corporate Communications, wird sich künftig als Director Public Relations auf die externe Kommunikation und die Public Affairs der Unternehmensgruppe fokussieren. Zudem kümmert er sich in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden verstärkt um die Weiterentwicklung und Führung der Vogel Stiftung.

Die Vogel Communications Group hatte erst vor Kurzem mit dem Relaunch der Corporate Website www.vogel.de die neuaufgestellte Gesamtstruktur der Unternehmensgruppe kommuniziert. "Als modernes Kommunikationsunternehmen ist es unser Anspruch, dass wir unsere eigenen Kommunikationsstrukturen immer wieder den dynamischen Entwicklungen der gesamten Unternehmensgruppe bestmöglich anpassen", erläutert Matthias Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vogel Communications Group: "Julia Oppelt wünsche ich mit ihrem Team gutes Gelingen und Fabian Benkert danke ich für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit."

Vogel Communications Group https://vogel.de ist mit 750 Mitarbeiter*innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus den 5 Wirtschaftsfeldern Automotive, Industrie, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation/Marketing. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Un-ternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr. Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher - national und international!

(Ende)

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210322024 ]

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 07:21 ET (11:21 GMT)