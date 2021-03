Die Merkur Privatbank konnte ihren Wachstumskurs 2020 auch in einem herausforderndem Marktumfeld in allen Geschäftsbereichen erfolgreich fortsetzen. Im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Übernahme von Teilen der Bank Schilling im Oktober 2019 verzeichnet die Merkur Privatbank jetzt eine Bilanzsumme von 2,67 Milliarden Euro (2019: 2,31). Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg um beachtliche 11,3 Millionen Euro und betrug zum Jahresabschluss 19,3 Millionen Euro. Wird sich das Wachstum auch in schwierigen konjunkturellen Zeiten fortsetzen? Die Bank will eine neue Dividenden-Politik ...

