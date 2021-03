In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfahren Sie hier. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua in diesem wikifolio 1 Volkswagen (VZ) 16,6% Tradingchancen deutsche Aktien 2 Porsche 13,2% Zinsfuß 3 Varta 15,0% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Facebook 5,8% Intelligent Matrix Trend 5 Volkswagen (ST) 16,1% Trendfolge nach Levy Die "Fear of Missing Out" - kurz FOMO - bringt Trader ...

Den vollständigen Artikel lesen ...