Kupfer-Aktie QMines: Kursexplosion um bis zu + 129 % seit letzter Woche: Sensationelle Bohrergebnisse veröffentlicht

Die Empfehlung der QMines-Aktie (Symbol Frankfurt: 81V, ISIN: AU0000141533) in der vergangenen Woche war ein absoluter Volltreffer. Allein in den letzten drei Tagen legte die Aktie in der Spitze um bis zu +129 % von 0,29 AUD auf 0,665 AUD zu. Aktuell hat sich der Kupfer- und Goldwert bei 0,46 AUD eingependelt. Ein Grund für den Kursanstieg waren sensationelle Bohrergebnisse beim Hauptprojekt Mt. Chalmers. Insgesamt wurden erste Test-Bohrungen über knapp 1.600 m durchgeführt. Dabei wurden Höchstwerte von 13,4 % Kupfer, 6,1 g Gold/Tonne und 31g Silber/Tonne festgestellt. Das sind im Bergbau absolute Spitzenwerte. Weitere Bohrungen über 3.000 Meter wurden begonnen.Das Management ist hocherfreut über die Zwischenergebnisse und erwartet, dass die offiziellen Ressourcenschätzungen für das Projekt schon bald nach oben angepasst werden können. Hier ein Bild der Bohrkerne von Bohrloch MCDDH008:



Werden die Ressourcen-Schätzungen nach den offiziellen JORC-Regeln signifikant nach oben angepasst, so dürfte sich dies auch positiv auf den Aktienkurs auswirken, der kurz nach dem Börsengang erst am Anfang einer Aufwärtsentwicklung stehen könnte. Aktienkurse im Bereich von 0,40 AUD bis 0,45 AUD sind Kaufkurse, darüber sollte möglichst ein Rücksetzer abgewartet werden.

