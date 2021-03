NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Novartis bei einem Kursziel von 88 Franken mit "Market-Perform" aufgenommen. Analyst Wimal Kapadia lobte in einer am Montag vorliegenden Studie das breite Fundament aus fortgeschrittenen Kandidaten in der Entwicklung und neu auf den Markt gekommenen Wachstumstreibern. Er bevorzugt jedoch momentan andere Pharmapapiere./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de