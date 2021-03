Das sind bittere Nachrichten von Aves One. Das Logistikunternehmen (Eisenbahn-Waggons, Kesselwagen und Wechselbrücken) veräußert sein komlettes Seecontainergeschäft. Eine wirkliche Überraschung ist diese Nachricht an sic nicht, da Aves One diesen Schritt schon häufiger angedeutet hat. Für Verwunderung sorgt dann aber doch der Zeitpunkt, der Preis und eine Personalie. Wie es mit der Aktie weitergeht ...

