DJ Deutsche Stahlproduktion im Februar wieder rückläufig

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufwärtstrend in der deutschen Stahlproduktion hat sich im Februar nicht fortgesetzt. Die Rohstahlerzeugung hierzulande fiel nach Daten der Wirtschaftsvereinigung Stahl zuletzt um 10,4 Prozent auf 3,1 Millionen Tonnen zurück. Die Erholung der Stahlkonjunktur in Deutschland bleibe störanfällig, heißt es in der Mitteilung des Branchenverbandes.

Nach dem coronabedingten Einbruch im vergangenen Jahr hatte sich die Stahlerzeugung ab Oktober langsam erholt. Im Januar legte die Produktion noch um 6 Prozent zu.

March 22, 2021 09:00 ET (13:00 GMT)

