In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der ehemaligen Volksaktie, Deutsche Telekom-Aktie, per saldo 70,3% gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel 4,3% entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit lediglich auf 15.306 Euro gestiegen. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Equal Weight"...

