Der heimische Leitindex ATX der Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiterhin in der Verlustzone tendiert, während seine europäischen Pendants wegen wieder fallender Anleiherenditen in die Gewinnzone gefunden hatten. Zuletzt gegen 14.15 Uhr gab der ATX um 0,51 Prozent auf 3.109,28 Punkte nach.Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,44 Prozent auf 1.581,71 Zähler. Sowohl DAX in Frankfurt als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...