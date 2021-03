Nach den schwachen Vorgaben aus den USA und angesichts der steigenden Corona-Zahlen gestaltet sich der Wochenauftakt für den Aktienmarkt trotzdem einigermaßen freundlich. Die Hightech-Aktien profitieren davon, dass die Rendite der US-Bonds wieder etwas nachgibt. Im Fall von Nel kommt noch ein anderes, wichtiges Detail zum Tragen.Die Aktie des Wasserstofffavoriten hat am Montag erneut an der wichtigen 200-Tage-Linie nach oben gedreht. Dieses Kunststück war Nel in den letzten Monaten schon einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...