Hannover (www.anleihencheck.de) - Die FOMC-Sitzung in der vergangenen Woche hat eigentlich keine wirklichen Neuigkeiten gebracht, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von NORD/LB.An Zinserhöhung sei in den Vereinigten Staaten auf absehbare Zeit ohnehin nicht zu denken und die steigenden US-Kapitalmarktzinsen seien der FED eigentlich ein Dorn im Auge. Die Pressekonferenz nach der Sitzung sei sicherlich nicht einfach für den Notenbankchef Jerome Powell gewesen. Der Devisenmarkt habe die Signale aus der FED dann in der Summe zunächst als sehr "dovish" interpretiert. Entsprechend habe der Euro direkt nach der FOMC-Sitzung für eine Weile gegenüber der US-Währung aufwerten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...