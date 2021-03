DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. März (vorläufige Fassung)

=== 00:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) beim Oklahoma City Economic Club *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Hornbach Baumarkt AG, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2020/21, Bornheim 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2020/2021, Bornheim *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Bergisch Gladbach 07:55 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: -20.000 Personen zuvor: -20.000 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,1% *** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV 11:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, PK (per Livestream) zu neuem Förderprogramm für Drohnen und Flugtaxis 11:00 DE/Bund der Steuerzahler, Video-PK zu "Frühjahrsputz 2021" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -186,8 Mrd USD zuvor: -178,5 Mrd USD 14:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der London School of Economics *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -4,8% gg Vm zuvor: +4,3% gg Vm 15:15 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Panel-Teilnahme bei der Konferenz zu 10 Jahre Esma *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (via Webcast) im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zu "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme (per Videokonferenz) am Spitzengespräch "Konzertierte Aktion Mobilität" 20:45 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Encavis AG, Jahresergebnis, Hamburg - DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Geschäftsbericht 2020, Bad Homburg - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - IL/vorgezogene Parlamentswahlen in Israel - BE/Nato, Treffen der Außenminister (bis 24.3.), Brüssel ===

