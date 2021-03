Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen", FSE:FBEN) (ISIN NL0014433377/ WKN A2P1Q5) gibt bekannt, dass das in Austin ansässige Unternehmen Digital Turbine Inc. (Nasdaq: APPS, "Digital Turbine", der "Käufer"), ein globales Unternehmen für mobile On-Device-Technologie, eine bindende Vereinbarung mit dem Hauptaktionär von Fyber unterzeichnet hat, um eine mehr als 90-prozentige Beteiligung am Unternehmen zu einer Gesamtbewertung von bis zu 600 Mio. USD für 100% der Aktien von Fyber, abzüglich der Schulden des Unternehmens, zu erwerben (die "Transaktion"), so Fyber in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

