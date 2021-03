Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der deutlichen Kurvenversteilung ausgehend vom US-Treasurymarkt erwarten wir in dieser Woche eine gewisse Marktberuhigung, so die Analysten der DekaBank.Der deutliche Anstieg der Realrenditen unterstreiche vor allem den erfolgten scharfen Anstieg der Risikoprämien. Auch wenn mittelfristig weitere Anstiege der Renditen drohen würden, dürfte es dafür von den bereits deutlich erhöhten Niveaus neue Impulse von harten Wirtschaftsdaten brauchen. Verbesserte Stimmungsindikatoren alleine würden nicht ausreichen. In diesem Umfeld bleibe ein Anstieg der Rendite 10-jähriger Bunds über -0,25% auch angesichts der gesteigerten Anleihekäufe der EZB schwierig und die Analysten der DekaBank würden in den kommenden Tagen ein Oszillieren um die Marke von -0,30% erwarten. Nach unten sollte die Handelsspanne der 10-jährigen Bundrendite auf -0,35% begrenzt sein. (22.03.2021/alc/a/a) ...

