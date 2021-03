Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Volkswagen. Heute sind die Indexänderungen der Deutschen Börse in Kraft getreten. Die Beteiligungsgesellschaft Porsche steigt in den MDAX auf. Die Aktien stehen bei Anlegern aber stärker wegen der Kursausschläge der Kernbeteiligung Volkswagen im Fokus. Bei den Verkäufen ist die Lufthansa im Blick der Anleger. Nach Monaten der Tristesse herrschte zuletzt wieder Zuversicht bei der Lufthansa. Denn die aufgestockten Flüge nach Mallorca fanden bei deutlich höheren Preisen regelrecht reißenden Absatz, vor allem bei der Lufthansa-Tochter Eurowings. Nun sorgt die Bundesregierung für Verunsicherung. Test- und Quarantäne-Pflicht für Mallorca-Urlauber könnten anstehen.