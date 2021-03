Der Deutsche Aktienindex ist aus markttechnischer Sicht zuletzt leicht überhitzt gewesen, da er sich bereits am Rande seiner statistisch "normalen" Bandbreite bewegt. Allerdings muss dies nicht zwangsläufig eine starke Korrektur nach sich ziehen. Von Andreas Büchler. Die nun zu beobachtende Atempause am Markt kommt nicht überraschend, denn der Index notierte zuletzt an den Obergrenzen seiner kurz- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...