DJ TABELLE/Wochenbericht EZB-Anleihekäufe - deutlich mehr PEPP-Käufe

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nettoanleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP haben in der vergangenen Woche stark zugenommen. Nach Angaben der EZB stiegen die PEPP-Bestände um rund 21 (Vorwoche: 14) Milliarden Euro. Der EZB-Rat hatte am 11. März eine deutliche Erhöhung der PEPP-Käufe im zweiten Quartal beschlossen. Allerdings hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde gewarnt, dass diese Erhöhung sich verlässlich erst längerfristig in den Daten zeigen würde.

Folge Zahlen meldete die EZB für die Anleihekaufprogramme PEPP und APP:

===

Angaben in Milliarden Euro 19.03.21 12.03.21 Änderung Vorwoche APP* gesamt 2.965,790 2.958,168 +7,622 +5,295 --öff. Anleihen 2.379,695 2.374,246 +5,449 +2,191 --Unternehmensanleihen 266,156 264,020 +2,136 +2,237 --Covered Bonds 291,195 291,100 +0,095 +0,773 --ABS 28,744 28,802 -0,058 +0,094 PEPP** gesamt 913,626 892,576 +21,050 +14,008 APP und PEPP gesamt 3.879,416 3.850,744 +28,672 +19,303

===

- Quelle Daten: EZB

- die Zahlen beinhalten Käufe bis zum Mittwoch vor dem Stichtag

* Asset Purchase Programme (APP)- Die APP-Bestände sollen bis kurz vor der ersten Zinserhöhung um monatlich 20 Milliarden erhöht werden. Nationale Zentralbanken kaufen öffentliche Anleihen auf eigenes Risiko, Wiederanlage von Tilgungsbeträgen innerhalb eines Jahres und so lange wie nötig.

** Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) - Das PEPP läuft bis mindestens Ende März 2022, es hat ein Volumen von 1.850 Milliarden Euro. Nationale Zentralbanken kaufen öffentliche Anleihen auf eigenes Risiko, volle Wiederanlage der Tilgungsbeträge bis Ende 2023. Die EZB veröffentlicht alle zwei Monate Details.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 10:52 ET (14:52 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.