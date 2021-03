An den Finanzmärkten hatte man vor vier Monaten viel Hoffnung in den neuen Chef der türkischen Notenbank gesetzt. Doch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Naci Agbal überraschend entlassen. Ein entsprechender Beschluss Erdogans wurde in der Nacht zu Samstag überraschend im Amtsblatt veröffentlicht. Die Türkische Lira und Staatsanleihen brechen am Montag ein. Eine offizielle Begründung für die überraschende Entlassung wurde nicht angegeben. Aber am vergangenen Donnerstag hatte die türkische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...