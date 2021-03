Zu Beginn der neuen Börsenwoche stellen sich die Marktteilnehmer natürlich die Frage, ob sich der Aufwärtstrend in den Standardwerte-Indizes weiter fortsetzen wird oder nicht. Und kann die Technologie-Börse endlich auch wieder den Vorwärtsgang einlegen oder müssen wir uns hier eher noch einmal nach unten orientieren? Alles scheint möglich, auch wenn die üppig fließende Liquidität von Regierungen und Notenbanken wohl weiter für Fluchtbewegungen in die Aktienmärkte sorgen wird. Zudem setzen die Investoren rund um den Globus auf eine massive Erholung der Weltwirtschaft nach der Pandemie. Und hier scheinen die USA längst schon wieder auf Wachstumskurs zu sein, während Europa noch deutlich hinterher hinkt. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.