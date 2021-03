Bewertung basierend auf Completeness of Vision und Ability to Execute

Mindbreeze, ein führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services im Bereich Information Insight und angewandter künstlicher Intelligenz, wurde als ein Leader im 2021 Gartner Magic Quadrant for Insight Engines genannt und erreichte die höchste Positionierung auf der Ability to Execute Achse. Mindbreeze wird bereits zum dritten Mal als ein Leader in diesem Bericht erwähnt. Im Rahmen einer weltweiten Marktanalyse bewertete das Analystenhaus 15 verschiedene Anbieter.

"Unsere Kunden haben für uns oberste Priorität. Daher lassen wir ihnen auch die Wahlfreiheit, wenn es um die Implementierung von Mindbreeze InSpire im Unternehmen geht. Wir bieten einen vollwertigen hybriden Ansatz das heißt sämtliche Fähigkeiten und Möglichkeiten unserer Insight Engine sind sowohl On-Premises als auch in der Cloud verfügbar", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. "Wir denken, dass die Zufriedenheit unserer Kunden und unsere Anstrengungen unser Produkt stetig zu innovieren und zu optimieren mit dieser Position erneut honoriert wurden. Wir freuen uns sehr, ein Leader zu sein mit der höchsten Platzierung entlang der Ability to Execute Achse."

Mehr als 2.000 der größten Unternehmen weltweit darunter namhafte Organisationen wie die Food and Drug Administration, Lufthansa oder Daimler nutzen bereits die KI-basierte Insight Engine von Mindbreeze, um ihre Informationen effizienter und intelligenter zu verwalten und generieren auf diese Weise einen nachhaltigen Wettbewerbsvorsprung.

Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, 17. März 2021.

Gartner befürwortet keinen der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in ihren Forschungsberichten beschrieben werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich in ihrer Auswahl auf jene Anbieter mit der höchsten Wertung oder anderen Auswahlkriterien zu beschränken. Die Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich wider und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Studie ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

Mindbreeze ist ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

Pressekontakt

