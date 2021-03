Bei der BaFin kehrt auch in dieser Woche keine Ruhe ein. Medienberichten zufolge soll die Behörde personell deutlich aufgestockt werden. Zudem hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz mitgeteilt, wer nach seinem Willen neuer BaFin-Präsident werden soll. Olaf Scholz sorgt in diesen Tagen auch abseits der Kritik an der Versicherungsbranche für Finanzschlagzeilen. Das Bundesfinanzministerium hat zu Beginn dieser Woche mitgeteilt, wer nach dem Willen des Ministers der neue Präsident der Finanzaufsicht BaFin ...

