DJ 60 Tonnen Gussasphalt für den neuen Hubschrauber-Landeplatz der Sana Klinik in Biberach

Ein ganz besonderes Projekt der HEIM Gussasphalt, Ulm, wurde mit dem neuen Hubschrauber-Landeplatz der Sana Klinik im Landkreis Biberach realisiert. Dort entsteht ein Klinikneubau auf dem zukünftigen Gesundheitscampus am Hauderboschen, der planmäßig im Herbst 2021 in Betrieb genommen werden soll. Von Oktober bis November 2020 entstand der mit einer Elektroheizung ausgestattete Hubschrauber-Landeplatz des Klinikneubaus mit einer Größe von 420 m2. Aber wozu braucht ein Landeplatz eine Heizung? Ganz einfach: Die Elektroheizung sorgt dafür, dass der Boden immer trocken bleibt und so bei Regen und Schnee keine Rutschgefahr darstellt. 60 Tonnen Gussasphalt in zwei Lagen Auf der Fläche von 420 m2 wurden pro Lage 30 Tonnen Gussasphalt, d.h. insgesamt 60 Tonnen Gussasphalt für zwei Lagen innerhalb von zweieinhalb Tagen eingebaut. Zum Einsatz kam die Gussasphaltrezeptur MA 8S 20/30, die frost- und hitzebeständig ist. Bereits nach drei Stunden konnte die Fläche dank der geringen Aushärtungsdauer des Gussasphalts wieder befahren werden. Mehr Ebenheit dank Einbaubohle Durch die maschinelle Verarbeitung des Gussasphalts mit einer Einbaubohle konnten Ebenheiten von vier Millimetern auf einer Setzlatte von vier Meter erzielt werden. Mit Handarbeit wären nur acht Millimeter möglich gewesen. Diese Methode ermöglicht einen reibungslosen Transport der Patienten vom Hubschrauber zum Sanitätswagen Zwei Schichten, zwei Farben Die erste, drei Zentimeter starke Lage aus Gussasphalt, manuell eingebaut mit einem Asphaltstehschieber aus Buchholz, schützt die Elektroheizung und dient gleichzeitig dem Schutz der Kabel der Beleuchtungsstrahler im Boden. Auf dieser Lage erfolgt die Abstreuung der Gussasphaltschutzschicht mit einem bituminösen umhüllten schwarzen Granit. Nicht schwarz, sondern honiggelb-grau ist die zweite Lage Gussasphalt, die als Deckschicht maschinell mit einer Einbaubohle realisiert wurde. Die hellere Farbe verhindert im Hochsommer starkes Aufheizen des Gussasphalts, welches das Bitumen erweichen und so zu oberflächlicher Verdrückung bei Belastung führen könnte. HEIM Gussasphalt: Qualität seit über 35 Jahren Seit mehr als 35 Jahren zählt die HEIM Gussasphalt GmbH zu den fachlich starken Anbietern von Gussasphalt in Süddeutschland. HEIM Gussasphalt ist Gesamtanbieter und liefert alle Leistungen von der Planung bis zur Umsetzung von Gussasphaltprojekten. Dank der Zugehörigkeit zur HEIM-Gruppe kann auf Material und Mischungen aus dem eigenen Asphaltwerk - der DAM Donau-Asphalt-Mischwerke Gmbh & Co KG - zurückgegriffen werden. Heim Gussasphalt GmbH Boschstraße 12-14 89079 Ulm Tel.: 0731 / 4092-67 Fax: 0731 / 4092-68 E-Mail: info@heim-gruppe.de Dies ist eine Presseinformation der HEIM Gussasphalt GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

March 22, 2021 11:43 ET (15:43 GMT)