Wittenbach / St. Gallen (ots) - Herausragende Performance auf der Bühne. Aussergewöhnliche Live-Konzerte für ein grosses Publikum. Tickets zum Nulltarif und ein Platz in der ersten Reihe.- AbaConcerts leistet in schwierigen Zeiten einen aktiven Beitrag für die Musik-Szene- Gruppen und Solisten bekommen eine Bühne, spielen live und ihr Konzert wird in die ganze Welt hinausgetragen- Die Produzentin Elizabeth Escamilla organisiert 10 Livestream-KonzerteWas es istAbaConcerts schafft eine professionelle Bühne und bietet begnadeten Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit live aufzutreten. Die Covid-sichere Verbindung via Livestreaming zu einem nationalen und internationalen Publikum hilft mit, die Musik-Szene und das kulturelle Schaffen in schwierigen Zeiten zu unterstützen und am Leben zu erhalten.Die Produzentin Elizabeth Escamilla organisiert in Kooperation mit Abacus als Sponsor innerhalb von zwei Monaten 10 Livestream-Konzerte. Den Musikerinnen und Musikern steht in der Abacus Concert Hall alles zur Verfügung, was Live-Konzerte zum Erlebnis macht: Bühne, technisches Equipment, professionelle Crew für Ton-, Bild-, Video- und Livestreaming-Technik. Zudem erhalten die Künstler für ihren Auftritt eine faire Gage.Zuschauerinnen und Zuhörer in der Schweiz und auf der ganzen Welt sind eingeladen, als Gäste die Konzerte kostenlos zu verfolgen und zu geniessen.Wie es kamDie Musik-Szene liegt darnieder, die Covid-Pandemie hat unzähligen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit geraubt live aufzutreten. Die Auswirkungen auf Einkommen und Zukunft der Künstler sind teilweise gravierend.Mit AbaConcerts will Elizabeth Escamilla ein Zeichen setzen und einen Beitrag leisten, diese fatalen Konsequenzen zu mildern. AbaConcerts soll mithelfen, dass Musiker über Covid-sichere Livekonzerte mit ihren Fans in Verbindung bleiben und darüber hinaus den Zugang zu einem erweiterten Publikum öffnen.Details zum Projekt und zum Hintergrund erklärt Elizabeth Escamilla im Kurz-Video:https://www.youtube.com/watch?v=tX-OYBDyl6I&t=12sWer steht wann auf der Bühne?Zehn Gruppen und Solokünstler aus verschiedenen Musik-Richtungen:Siddhartha El Primero (Latin / Pop / Reggaeton), 19. März 2021- Max Jendly (Hard Bop Jazz), 20. März 2021- Duo Pasquier und Flückiger (Classic), 26. März 2021- bconnected (Swiss Pop / Jazz), 27. März 2021- Joya Marleen (Pop / Rock), 10. April 2021- Manon Mullener und Cesar Correa (Latin / Jazz / Classic, 16. April 2021- Balzan Silvestri Choice (Jazz / Pop), 17. April 2021- Gerry López (Contemporary Jazz), 24. April 2021- L'orchestre des jeunes jazzistes de Fribourg (Swing & Singers), 1. Mai 2021- Christina Zurbrügg Quintett (Jodeln / Worldmusic / Acoustic Pop), 8. Mai 2021Informationen zu den Künstlern, Previews, Links zu Videos und Sounds sowie den Kalendereintrag zum Konzert gibt's hier: https://abaconcerts.chWie man dabei sein kannDie Musikerinnen und Musiker stehen live auf der Bühne in der Abacus Concert Hall. Ein professionelles Technik-Team schickt via Livestreaming die Atmosphäre und die Konzerte in die Welt hinaus. Für ein lokales und internationales Publikum, das die Darbietungen am PC, Smart-TV, Smartphone und jedem anderen geeigneten Gerät live mitverfolgen möchte - in bester Bild- und Tonqualität. Selbstverständlich kostenlos. Wer ein Konzert verpasst, bleibt nicht aussen vor: die Videos aller Konzerte bleiben auf der Website https://abaconcerts.ch abrufbar.Über Elizabeth EscamillaDie mexikanische Jazz-Saxophonistin Elizabeth Escamilla hat in den USA und in Europa studiert, am Berklee Boston Conservatory und am Franz Schubert Konservatorium sowie am Voralberger Landeskonservatorium.Nach einer musikalischen Schaffenspause, bedingt durch die engagierte Rolle als Mutter von zwei Söhnen, startet Escamilla ein gemeinnütziges Projekt. Mit der Idee, Musiker in dieser harten Zeit der globalen Covid-Pandemie aktiv zu unterstützen. Elizabeth Escamilla ist die Organisatorin von AbaConcerts und agiert als Produzentin unter dem Label Escamilla Productions.Über Abacus ResearchDas Softwareunternehmen Abacus Research entwickelt integrierte betriebswirtschaftliche Standardsoftware für KMU in der Schweiz. Mit rund 57'000 Kunden ist Abacus Marktführer und beschäftigt derzeit 520 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Wittenbach-St.Gallen, weitere Niederlassungen in Biel und Thalwil. Abacus ist Hauptsponsor der AbaConcerts - das Unternehmen stellt im Rahmen seines sozialen und kulturellen Engagements finanzielle Mittel sowie Infrastruktur und weitere Leistungen zur Verfügung, um die Durchführung der Livestream-Konzerte möglich zu machen.Bilder und Videos für MedienWebsite AbaConcerts: https://abaconcerts.chBilder Künstler und Bühne: hier runterladen (https://abaconcerts.ch/presskit/)Bilder von Elizabeth Escamilla: hier runterladen (https://abaconcerts.ch/presskit/)Video mit Interview der Produzentin: https://abaconcerts.ch/about-us/Pressekontakt:Kontakt für MedienAbaConcerts c/o Abacus Research AGElizabeth EscamillaAbacus-Platz 19300 WittenbachSchweizMail info@abaconcerts.chTelefon +41 78 77 000 33Original-Content von: AbaConcerts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084031/100867481