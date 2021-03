Bonn (ots) - Ernüchterung statt Aufbruch: Angesichts exponentiell steigender Zahlen sollen die Corona-Maßnahmen vielerorts wieder verschärft werden. Nur so könne man die "dritte Welle" noch im Griff behalten, so der mehrheitliche Tenor der politisch Verantwortlichen. Nachdem sich die Menschen schon auf Lockerungen eingestellt haben, treffen die Verschärfungen auf zunehmende Proteste.Was bedeuten die neuen Maßnahmen für den Osterurlaub? Wie gefährlich ist die aktuelle Corona-Welle? Wie lange geht das Hin und Her der Maßnahmen noch?Anke Plättner diskutiert mit:- Prof. Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin- Kerstin Münstermann, Rheinische Post- Göran Sell, Geschäftsführer Ostfriesische Inseln GmbH- Wolfgang Kreischer, Vorsitzender Hausärzteverband Berlin und Brandenburg(Wiederholung 24:00 Uhr)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4870656