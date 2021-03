Auf der Suche nach dem nächsten Aktien-Coup verschlangen frühere Anleger-Generationen ganze Bücher und Aktionärsbriefe von Starinvestoren wie Warren Buffett. Heutzutage versetzt ein Elf-Zeichen-Tweet Märkte in Aufruhr.Knapp 50 Millionen Follower vereint Tesla-CEO Elon Musk auf seinem Twitter-Kanal. Wenn er etwas schreibt, hat das in seiner Fangemeinde großes Gewicht. So geschehen im Januar, als die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...