TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hornbach AG und Baumarkt, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Dr. Hönle AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BSH Hausgeräte GmbH, Online-Bilanz-Pk

10:00 DNK: AP Moeller Maersk, Hauptversammlung

10:30 DEU: Dillinger Hüttenwerke und Saarstahl AG, Jahres-Pk 21:05 USA: Adobe, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SGS, Geschäftsbericht

CHE: Schindler, Geschäftsbericht

CHE: Roche Diagnostics Investor Day 2021 (online)

DEU: Porsche SE, Geschäftsbericht

DEU: FMC, Geschäftsbericht

DEU: Continental Tech Day Vitesco Technologies

DEU: ADVA Optical, Capital Markets Day

DEU: MAN, Jahreszahlen

FRA: Air Liquide, Sustainability Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 03/21

06:30 NLD: Konsumausgaben 01/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 POL: Arbeitslosenzahlen 02/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 01/21

13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/21

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/21

17:00 USA: Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Finanzministerin Janet Yellen 21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: Anhörungen zu Corona-Impfstoffen im Europaparlament 09:30 Die Chefunterhändlerin für die EU-Verträge mit Impfstoffherstellern, Sandra Gallina, im Haushaltskontrollausschuss 09:50 Die Direktorin der EU-Arzneimittelbehörde EMA, Emer Cooke, spricht im Gesundheitsausschuss über die Bewertung und Zulassung von Corona-Impfstoffen 10:00 EUR: Tagung der EU-Europaminister (Online). Die Minister bereiten den EU-Gipfel in dieser Woche (25./26. März) vor. Topthema dabei ist die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen Zudem soll es unter anderem um die Konferenz zur Zukunft Europas gehen. 11:00 DEU: Online-Pk Großanlagenbau im Maschinenbau: "Pandemie und Klimawandel - Großanlagenbau beschleunigt Transformationen" 11:00 DEU: Online-Pk Bund der Steuerzahler zu "Frühjahrsputz 2021" - eine Haushaltsanalyse mit 30 Einsparvorschlägen für den Bundeshaushalt mit Präsident Reiner Holznagel Tagung der Nato-Außenminister

17:00 Pk von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

19:00 DEU: "Autogipfel" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Branche BEL: Zweiter Tag EU-Ratstreffen Landwirtschaft und Fischerei ISR: Israel wählt ein neues Parlament

