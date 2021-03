Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA38077B1031 Goldcore Resources Ltd. 22.03.2021 CA39261L1058 Goldcore Resources Ltd. 23.03.2021 Tausch 1:1

PLDADEL00039 DADELO S.A. 22.03.2021 PLDADEL00013 DADELO S.A. 23.03.2021 Tausch 1:1

CA38154B2084 Trailbreaker Resources Ltd. 22.03.2021 CA89279P1018 Trailbreaker Resources Ltd. 23.03.2021 Tausch 1:1

KYG676931044 Wealthking Investments Ltd. 22.03.2021 KYG9496A1022 Wealthking Investments Ltd. 23.03.2021 Tausch 1:1

CA6034651050 Mineworx Technologies Ltd. 22.03.2021 CA6034652041 Mineworx Technologies Ltd. 23.03.2021 Tausch 2:1

