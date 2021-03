Am heutigen Montag notieren die Kurse der meisten Tourismus-Aktien im roten Bereich. Die Papiere von TUI (ISIN: DE000TUAG000) und von Lufthansa (ISIN: DE0008232125) setzten ihren Abwärtstrend fort und liegen im Vergleich zum letzten Freitag 6,4 % beziehungsweise 3,5 % im Minus. Auch die Konkurrenz hat mit Kurseinbrüchen zu kämpfen. Die Aktie der britischen Fluggesellschaft easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84) befindet sich am heutigen Handelstag gut 5 % im Minus, das Papier von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33) trifft es mit 6,5 % sogar noch stärker. Neben den Airlines stürzte auch das Wertpapier des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303) in der letzten Woche um gut 8 % ab.

