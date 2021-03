An diesem Montag war es soweit: Die Beiersdorf-Aktie ist aus dem DAX abgestiegen, der Siemens-Ableger Siemens Energy rückte nach. Denn schon im September 2021 soll der DAX von 30 auf 40 Werte aufgestockt werden - als Folge des Wirecard-Skandals. Dann dürfte auch das Papier des Konsumgüterkonzerns wieder vom MDAX in den DAX aufsteigen. Wirklich traurig müssen die Beiersdorf-Manager also nicht sein. Denn Siemens Energy (ENER6Y) bewertet der Markt schlicht etwas höher als Beiersdorf (520000). Wir geben Auskunft zu den Perspektiven der Absteiger-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...