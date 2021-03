DJ XETRA-SCHLUSS/Verhaltener Wochenstart - VW erneut im Rampenlicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche in paar Punkte nach oben gegangen. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 14.657 Punkten und damit weiter in Reichweite seines Allzeithochs. Weiterhin agierten Anleger mit Blick auf die Corona-Pandemie zwischen Hoffen und Bangen. Positive Nachrichten gab es zu dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca, der einer großangelegten Studie aus den USA zufolge auch bei älteren Menschen sehr wirksam ist und nicht zu einem erhöhten Thrombose-Risiko führt. Damit könnte sich das Vakzin vom Saulus zum Paulus entwickeln und das Impfen in Deutschland erneut Fahrt aufnehmen.

Auf der anderen Seite wurde auf das Ergebnis des sogenannten Impf-Gipfels von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länder-Ministerpräsidenten zur aktuellen Corona-Lage gewartet. Ursprünglich sollte bei dem Treffen über die Öffnung weiterer Bereiche des öffentlichen Lebens gesprochen werden, doch zuletzt deuteten die bereits an die Presse lancierten Vorlagen auf eine Lockdown-Verschärfung bis zum 18. April hin.

VW entpuppt sich als Überflieger

Tesla war an der Börse lange Zeit der Inbegriff für Elektromobilität. Lange wurde den deutschen Autobauern vorgehalten, die neue Technologie buchstäblich verschlafen zu haben. Doch schaut man sich an, was gerade in der Aktie von VW (plus 7,3 Prozent auf 237,60) passiert, scheinen Investoren verstärkt an die Strategie der Wolfsburger zu glauben. Vor drei Wochen riefen die ersten Analysten in ihren optimistischsten Schätzungen Kursziele von 300 und 400 Euro aus, die von einigen belächelt wurden. Die VW-Vorzüge stiegen seit Anfang des Monats um 35 Prozent, seit Jahresbeginn um 55 Prozent. Für die Stammaktien, die sich mehrheitlich in festen Händen befinden, ging es um knapp 90 Prozent nach oben. Zuletzt waren die Analysten der Deutschen Bank mit einer bullischen Studie zu den Wolfsburger unterwegs und elektrisierten ihre Kunden.

Für die Aktie von Deutz ging es nach einer Kaufempfehlung der HSBC um 6,1 Prozent nach oben. Bullisch auf Cliq Digital zeigten sich die Kollegen von Quirin, der Wert schloss 7 Prozent im Plus. Ansonsten war das Interesse der Investoren dem Börsengang von Friedrich Vorwerk gewidmet. Hier wurde Marktteilnehmern zufolge die IPO-Preisspanne auf 45 zu 48 Euro eingeengt. Wenn der IPO glatt über die Bühne gehe, dürften weitere IPOs folgen, die noch in den Startlöchern stünden, hieß es.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.657,21 +0,25% +6,84% DAX-Future 14.668,00 +0,05% +7,39% XDAX 14.657,29 +0,21% +7,23% MDAX 31.848,33 +0,71% +3,42% TecDAX 3.407,01 +1,02% +6,05% SDAX 15.336,04 +0,27% +3,87% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,47% +28 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 11 19 0 3.754,4 66,1 215,3 MDAX 31 29 0 1.360,8 44,7 110,9 TecDAX 20 10 0 1.016,2 32,1 121,8 SDAX 38 30 2 200,7 10,7 24,1 ===

