Hello Fresh - Nach der Lockdown-Verlängerung nimmt die Stay-at-Home Aktie wieder Fahrt auf!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: HFG ISIN: DE000A161408









Rückblick: HelloFresh ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Für den Lieferanten von Essensboxen ist es in den letzten Monaten gut gelaufen. Die Aktie konnte in der Corona-Pandemie auf ein neues Allzeithoch ziehen. Durch die Impfstoff-Hoffnungen wurde danach wieder Kapital aus dem Papier des Essensboxen-Lieferanten abgezogen.

Meinung: Für HelloFresh haben sich die mit der Corona-Krise verbundenen Ausgangsbeschränkungen in einem enorm gestiegenen Bestellvolumen niedergeschlagen. Durch die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland, stehen die Corona-Profiteure wieder auf den Kaufzetteln der Anleger. Lebensmittel-Lieferungen dürften auch in Zukunft immer häufiger genutzt werden.

Chart vom 22.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 66.30 EUR







Setup: Wenn die HelloFresh-Aktie weiter Stärke zeigt, und über die Kerze von Montag steigt, kann sich die Eröffnung eines Long-Trades lohnen. Die Absicherung könnte nach der Trade-Eröffnung unter dem letzten Tiefpunkt erfolgen.

Meine Meinung zu HelloFresh ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HFG





